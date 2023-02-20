ABD Kongre heyeti, Tayvan'a geçti

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Partili Tony Gonzales'ten oluşan heyet 5 günlük ziyaret için dün Ada'ya geldi.

Heyet, bugün başladığı temaslarında Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si-kun ve çip üretiminde dünya lideri olan Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin kurucusu Morris Chang ile bir araya geldi.

Heyete öncülük eden Ro Khanna, ziyaretin amacına ilişkin, "Buradaki çabamız asla Çin'i provoke etmeye yönelik değildir. Faaliyetlerimiz, Başkan Joe Biden'ın bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Tayvan ile ilişkileri geliştirilmeyi önemseyen politikasıyla tutarlıdır." ifadelerini kullandı.

Yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşmesi beklenen heyet, Cumhuriyetçi Partili Senatör Todd Young'ın ocak ayındaki ziyaretinin ardından, bu yıl Ada'ya ABD Kongresi'nden ikinci ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

Demokrat Partili Khanna ve Auchincloss, Temsilciler Meclisi'nin yeni kurulan Çinle Rekabet Özel Komitesi'nde yer alıyor.

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Ada'ya yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında gerilime sebep olmuştu.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi'nin ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.