ABD'nin Trinidad ve Tobago'ya gönderdiği aşılar alay konusu oldu

Çin'in devlet medyası, Trinidad ve Tobago'ya 80 şişe Covid-19 aşısı bağışladığını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) 'Ti'ye aldı'.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Trinidad ve Tobago Büyükelçiliği sosyal medya hesabından, Karayipler'de yer alan ve iki farklı adadan oluşan ülkeye Pfizer/Biontech'in Covid-19 aşısından 80 şişe bağışlandığını duyurdu.

Büyükelçilik paylaşımında, "ABD yönetimi, Trinidad ve Tobago yönetimine 80 şişe Pfizer Covid-19 aşısı bağışladı. ABD aşılama kampanyasında Trinidad ve Tobago yönetimine yardım etmeye kararlı. Her aşının önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ancak açıklamanın ardından ise birçok sosyal medya kullanıcı paylaşımın altına alaycı yorumlarda bulundu.

Bazıları Hindistan'ın bağışladığı 40 bin doz aşının yanında 80 şişe bağışın "komik" olduğunu söylerken, bazıları da "herhalde birkaç sıfır koymayı unuttular" yorumunda bulundu.

Bir kullanıcı ise "paylaşımda daha çok harf var" dedi.

Çin haber ajansı: Az verildi, ama çok konuşuldu

Aşı bağışını 'Ti'ye alan'lardan biri de Çin'in devlet medyası oldu. Hükümete bağlı Global Times ve China Daily de dahil olmak üzere birçok gazete, büyükelçiliğin tweetine atıfta bulundukları haberlerinde, sosyal medyada yapılan alaycı yorumlara da dikkat çekti.

Ayrıca Çin'in resmi haber ajansı Şinhua da bağış için "Az verildi, ama çok konuşuldu" yorumunda bulundu.

Çin, Trinidad ve Tobago'ya mayıs ayında 100 bin doz Sinopharm aşısı teslim etmişti.

Kaynak: Euronews