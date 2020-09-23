ABD Temsilciler Meclisinden Çin'e karşı 'Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı'

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırma ile üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatın yasaklanmasını ve işçi kaçakçılığına karışan bireylere yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı geçirdi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulan "Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı" başlıklı karar tasarısı 3'e karşı 406 "Evet" oyuyla onaylandı.

Şimdi oylanmak üzere Senato'ya gönderilecek söz konusu tasarının, buradan da geçmesi halinde imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'ın masasına gitmesi bekleniyor.

Medyada yer alan birçok raporda, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde inşa ettiği kamplarda Uygurlu Türkleri zorla çalıştırıldığı yer alıyor.

Çin, söz konusu kamplarda "mesleki eğitim verilen kişilerin hepsinin mezun olduğunu ve mutlu bir yaşam sürdürdüklerini" savunsa da kamplardan ayrılan birçok kişinin ciddi kısıtlamaların olduğu fabrikalarda zorla çalıştırılmaya başlandığı biliniyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllardaki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 15:29