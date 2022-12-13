Afganistan'daki otel saldırısında 5 Çinli yaralandı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında olay nedeniyle "derin şok yaşadıklarını" belirterek, saldırıyı kınadı.

Şuna kadar 5 Çin vatandaşının yaralandığını, Afgan askeri ve polisinden can kayıpları olduğunu öğrendiklerini aktaran Vang, "Çin, Afgan tarafından Çin vatandaşlarının aranması ve kurtarılması, aynı zamanda olayın soruşturulması ve saldırganların cezalandırılması için gerekli çabanın gösterilmesini talep ediyor." dedi.

Vang, Afganistan'daki Çin vatandaşlarının ve kurumlarının güvenliğinin sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Kabil'in Şehri Nev bölgesinde dün Çinlilere ait ve yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.