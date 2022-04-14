"Amerikalı bazı senatörler Tayvan'ı ziyaret edecek"

Tayvan'da hükümete yakınlığıyla bilinen Formosa televizyonunun haberine göre, Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez öncülüğündeki senato heyetinin akşam saatlerinde Taipei'ye ulaşması bekleniyor.

Heyette Menendez'in yanı sıra Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Richard Burr, Ben Sasse, Rob Portman ve Ronny Jackson'ın yer alacağı iddia edildi.

Heyetin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceği öne sürüldü.

Daha önce ABD Kongresi'nden iki ayrı heyet Kasım 2021'de Tayvan'ı ziyaret etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Asya gezisi kapsamında adayı ziyaret edeceği iddia edilmiş ancak Pelosi'nin, Kovid-19'a yakalanması nedeniyle gezi iptal edilmişti.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.