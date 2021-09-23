AUKUS'a bir tepki de Çin medyasından

Çin basını, AUKUS adlı yeni güvenlik iş birliği kapsamında ABD, İngiltere ve Avusturalya arasındaki nükleer enerjili denizaltı projesine tepki gösterdi.

Resmi Çin gazetesi Global Times Editörü Hu Şicin, internet sitesinde yayınladığı videoda ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı teknolojisi konusundaki iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hu, Avustralya gibi orta düzey bir ülkeyi nükleer denizaltı yeteneklerinin savunma seviyesine koymanın dünyanın diğer orta güçleri için güçlü bir emsal teşkil ettiğini belirtti.

Nükleer denizaltıların ortaya çıktığı ilk andan beri stratejik bir araç olduğunu kaydeden Hu, "Washington, Avustralya'nın nükleer denizaltılarının nükleer silah taşımayacağını iddia etse de bu kısıtlama güvenilecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Hu, "ABD ve İngiltere, Avustralya'nın nükleer denizaltı kapasitesini elde etmesine yardımcı oldu. Bu, tüm ülkelerin nükleer denizaltı edinmelerine izin vermek ve bu tür teknolojilerin ihracatını meşrulaştırmakla eş değerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hu, nükleer bir denizaltıya sahip olmanın olağan bir hale geleceğini ve bundan dolayı dünyanın yaklaşan denizaltı çılgınlığına kendini hazırlaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Hu, Avustralya'nın Çin'e karşı küstahça provokasyonlar yapması ve Güney Çin Denizi'nde gücünü sergilemeye kalkışması halinde Çin'in caydırıcı bir ders vereceğini kaydetti.

Anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "AUKUS, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor, silahlanma yarışını yoğunlaştırıyor ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına zarar veriyor." demişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 16 Eylül’de düzenledikleri sanal ortamdaki toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.

Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltının, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve anlaşmaya taraf ülkelerin ortak değerleri ve çıkarlarına katkı için kullanılacağı ifade edilmişti.

Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.

Yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplamda 90 milyar Avustralya dolarlık (65,5 milyar dolar) Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu getirdi.

AA