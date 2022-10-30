Cathay Pacific Havayolları Rusya hava sahasını kullanacak

Cathay Pacific Havayolları, şubat ayında Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya hava sahasını kullanarak yaptığı uçuşları askıya almıştı.

Cathay Pacific, Reuters’e yaptığı yazılı açıklamada, salı gününden itibaren şirketin New York- Hong Kong seferlerinde daha önce olduğu gibi popüler “kutup rotasını” kullanacağını duyurdu.

Kuzey Amerika'nın doğu kıyısından Hong Kong'a uçuşları etkileyen güçlü rüzgarlar ve yük sorunlarına dikkat çeken Cathay Pacific, uçaklarının yeniden Rusya'nın uzak doğu hava sahasından uçağını aktardı.

Yeni parkurla ilgili bir yaptırım kararı olmadığı hatırlatılan açıklamada, “Kutup rotası, Kuzey Amerika'nın doğu kıyısından Hong Kong'a yolculuk yapan müşterilerimize güvenli, doğrudan ve en hızlı uçuş imkanı sağlıyor. “ denildi.

Cathay Pacific mart ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın işgalinin ardından uçuş parkurunu uzatsa bile Rusya hava sahasını kullanılmayacağını duyurmuştu.

Rusya, Avrupalı ve ABD’li havayolu şirketlerine hava sahasını kapatarak, Asya ülkelerine yönelik seferlerde bu şirketlerin uçuş parkurlarını uzatmalarına neden olmuştu.

Kaynak: Euronews