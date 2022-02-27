Çin'in Guicou eyaletinde çöken madende 14 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Çienşinan Buyi ve Miao Özerk Vilayetine bağlı Cınfıng ilçesindeki Sanhı Şunşun kömür madeninde 25 Şubat'ta göçük meydana geldi.

Çatı bölümü çöken madende 14 işçi mahsur kaldı.

Olayın ardından 500 kurtarma görevlisi ve 80 ambulans bölgeye sevk edilirken, çöken kısım ile giriş arasında 3 kilometre mesafe olduğundan mahsur kalanlara henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.