Çin 13 uçakla Tayvan'ın hava savunma sahasını ihlal etti

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 1 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 2 H-6 stratejik bombardıman uçağı, 6 "J-16" ve 4 "J-10" savaş uçağının gündüz ve akşam saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği bilgisi paylaşıldı.

H-6 stratejik bombardıman uçaklarının, Tayvan Adası'nın güneybatısında, adayla Güney Çin Denizi'ndeki Dongşa (Pratas) takımadaları arasında kalan bölgede uçtuğu tespit edildi.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı bilgisi yer aldı.

Bölge askeri tatbikatın yapıldığı Luzan Adası'na yakın konumda

Bölge, ABD'nin hafta başında Filipinler ile 9 bin askerin katıldığı ortak askeri tatbikata başladığı Luzon Adası'nın kuzeyine yakın konumda bulunuyor.

Çin medyasında, Ukrayna krizinin gündemde olduğu bir dönemde ABD'nin tatbikatı rekor katılımda gerçekleştirmesinin Pekin'e karşı "güç gösterisi" olduğu yorumları yer almıştı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Bölgede gerilim artıyor

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim 2021'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.