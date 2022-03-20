Çin 1737 Kovid-19 vakası açıkladı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1656'sı yurt içi kaynaklı 1737 Kovid-19 vakası saptandı.

Ayrıca Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 177 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yurt içi kaynaklı 1191 vakanın görüldüğü Cilin, 158 vaka ile Fucien, 51'er vaka Guangdong ve Şandong, 39 vaka ile Liaoning, 29 vaka ile Gansu en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Tiencin'de 21, Şanghay'da 17, Çongçing'de 3 ve başkent Pekin'de 1 yerel vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 81 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Çin'de önceki gün virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, ölümler 26 Ocak'tan bu yana kaydedilen ilk can kayıpları olmuştu.

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Ciao Yahui, ölen iki kişinin kronik hastalıkları bulunan yaşlı kişiler olduğu, birinin ise aşılanmamış olduğu bilgisini paylaştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 128 bin 462 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi, 182 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 61 ölüm daha kayıtlara geçti.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasında yıl başından bu yana 1 milyon 20 bin 910 vaka tespit edilirken 5 bin 437 kişi öldü.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 33 bin 541 vaka kaydedildi, 5 bin 650 kişi yaşamını yitirdi.