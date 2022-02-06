Çin 43 yeni Kovid-19 vakası açıkladı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de yerel kaynaklı bir vaka kaydedildi. Vaka kentin merkez ilçelerinden Çaoyang'da görüldü.

Pekin sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, genel toplama dahil etmiyor.

Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken, izleyici gruplar özel davetle etkinliklere getiriliyor.

Pekin'deki vaka dışında, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde 6, eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip Tiencin şehri ile Hıbey eyaletinin Lanfang şehrinde 2'şer, Hunan eyaletinin Şaoyang ile Guangdong eyaletinin Huicou şehirlerinde ise 1'er vaka tespit edildi.

Yurt dışı kaynaklı 30 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 340 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1510 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.