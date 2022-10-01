Çin 73 yaşında

Başkent Pekin'de sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen törende, Çin bayrağı, gün doğumunda göndere çekildi.

Devlet Konseyi, "Ulusal Gün" olarak kutlanan yıl dönümü onuruna dün gece resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Başkanı Li Canşu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHDK) Başkanı Vang Yang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Birinci Sekreteri Vang Huning, ÇKP Merkezi Disiplin Komisyonu Başkanı Cao Lıci, Başbakan Yardımcısı Han Cıng, Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan ve davetliler katıldı.

Başbakan Li, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Çin içinde ve dışındaki karmaşık zorlu gelişmelere rağmen ulusça, merkezinde Yoldaş Şi Cinping'in olduğu ÇKP Merkez Komitesi önderliğinde güçlü bir şekilde ve kararlılıkla hızla ileriye gidiyoruz." dedi.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.