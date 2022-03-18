Çin: 'ABD, Ukrayna krizini çözmek için somut adımlar atmalı'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in telefon görüşmesi öncesi yaptığı açıklamasında, “ABD, Ukrayna krizindeki ateşi körüklemek yerine üzerine düşen sorumlulukları almalı, durumu kolaylaştırmak ve sorunu çözmek için somut adımlar atmalı. ABD askeri, Ukrayna’ya yardım göndererek barış getiremez” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, İki liderin görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Çin’in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Lijian, “Çin her zaman tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktan, BM Sözleşmesinin prensip ve ilklerine bağlı kalmaktan, tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine önem vermekten, krizin sonlandırılması için barışçıl çözümüne yönelik çabaların desteklenmesine ve insanı durumu kolaylaştırmaktan yana” dedi.

Çinli Sözcü, ABD’de bazı isimlerin yanlış bilgi yaydığını ve Çin üzerinde baskıya neden olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“ABD, Ukrayna krizindeki ateşi körüklemek yerine üzerine düşen sorumlulukları almalı, durumu kolaylaştırmak ve sorunu çözmek için somut adımlar atmalı. Ukrayna’nın silah yerine gıdaya ihtiyacı var. ABD, Ukrayna’ya askeri yardım göndererek barış getiremez”