Çin, ABD'ye "casus balonu" krizinin ilişkilere verdiği zararı onarma çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, "Çin'e ait sivil hava aracı" olarak nitelediği balonun ABD hava sahasına girişinin tamamıyla beklenmedik ve münferit bir olay olduğu görüşünü yineledi.

ABD'nin balonu vurarak düşürmesinin, Washington'ın krizleri uygun şekilde yönetme ve Çin ile ilişkilerini istikrara kavuşturma konusundaki samimiyetini sınadığını ifade eden Vang, "ABD, bu beklenmedik münferit olayı uygun şekilde ele almak, yanlış anlamalar ve hesap hatalarından kaçınmak, ikili ilişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı gelişme rayına sokmak için Çin ile birlikte ve aynı doğrultuda çalışmalı." dedi.

Vang, Başkan Joe Biden'ın meselenin halli için Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşmeyi istediği, krizin iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini gösterdiğine dair sözlerine ilişkin, "ABD, bir yandan gerilimi körükleyip krizi tırmandırırken diğer yandan iletişimin ve diyaloğun önemini dile getirmemeli." diye konuştu.

Biden, dün yaptığı açıklamada, Çin ile çatışma değil rekabet istediklerini belirterek, "Yeni bir Soğuk Savaş niyetinde değiliz. Ancak özür dilemiyorum. Rekabet edeceğiz ve bu rekabeti çatışmaya dönüşmemesi için sorumlu bir şekilde yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi umduğunu söyleyen Biden, söz konusu balonu düşürerek, "egemenliklerinin ihlalinin kabul edilemez olduğu" yönünde açık bir mesaj verdiklerini belirtmişti. Biden, krizin iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini gösterdiği vurgulamıştı.

Vang ile Blinken'in Münih'te görüşeceği iddia edildi

Öte yandan, balon krizinin iki ülke arasında diyalog yoluyla çözülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi'nin hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı marjında yüz yüze görüşme yapacağı iddia ediliyor.

İlkin Reuters ajansının diplomatik kaynaklara dayanarak duyurduğu görüşme hazırlığı ABD'deki bazı medya organları tarafından da doğrulandı.

Vang, yarın konferansın "Çin'in dünyadaki yeri" başlıklı oturumunda bir konuşma yapacak.

ABD ordusu Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı

Öte yandan ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta South Carolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden çıkarıldığını ve inceleme için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıkladı.

NORTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen ABD donanmasına bağlı gemiler, 4 Şubat 2023'te düşürülen yüksek irtifa Çin gözetleme balonunun enkazını başarıyla bulup çıkardıktan sonra South Carolina kıyılarındaki enkaz çıkarma operasyonunu 16 Şubat'ta bitirdi." denildi.

Açıklamada enkazın istihbarata karşı koyma amacıyla kullanılması için incelenmek üzere FBI tarafından Büronun Virginia laboratuvarına götürüldüğü belirtildi.

ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.

Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.

Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini iddia ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.