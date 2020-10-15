Çin, ABD'yi yaptırımlarla uluslararası ilişkilerin normlarını ihlal etmekle suçladı

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Sözcü Cao Licien, "Çin, ABD'nin yaptırım kararına şiddetle karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyor." dedi.

Cao, ABD'nin Hong Konglu yetkililere yönelik yaptırım kararını eleştirerek, "Bu tür uygulamalar, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ediyor ve Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor. ABD hatasını derhal düzeltmeli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Cao, Washington yönetiminin e-ticaret devi Alibaba Group bünyesinde yer alan Ant Group'un kara listeye alınması teklifine de tepki göstererek, "Çin, yabancı firmaları kısıtlamak için ulusal gücü kötüye kullanan zorbalıklara şiddetle karşı çıkıyor. Çinli firmaların meşru çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, Kongreye "Hong Kong'un otonomluğunu baltaladıkları ve Hong Kong halkının ifade ve toplanma özgürlüğünü kısıtladıkları" gerekçesiyle aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in de olduğu 11 kişiyi hedef alan bir rapor sunmuştu.

Raporda, Carrie Lam başta olmak üzere halihazırda yaptırım uygulanan 10 kişiyle 60 gün içinde kayda değer ticari işlemler yapan finans kurumlarının tespit edileceği kaydediliyor.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung, Hong Kong'un eski Emniyet Müdürü Stephen Lo Wai-chung ve bazı Hong Konglu üst düzey yöneticiler yer alıyordu.

Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el konulurken, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapması yasaklanmıştı.

Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA