Çin ana karasında 84, Hong Kong'da 1536 vaka tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 26'sı yurt içi kaynaklı 84 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 18, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde 6, Guangdong eyaletinin Şıncın şehri ile Yünnan eyaletine bağlı Vınşan Cuang ve Miao Özerk Vilayetinde 1'er yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 58 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 14 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1398 hastanın tedavisi sürüyor.

- Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" 3 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde", 3 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, vakaların birinin sporcu ve takım görevlileri, ikisinin ise "diğer paydaşlar" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 432'ye yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.

- Hong Kong

Öte yandan Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı, "5. dalga" olarak adlandırılan salgın dalgası etkisini artırarak sürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 1536 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüse bağlı can kaybı görülmedi.

Öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen 2000'den fazla "öncül vaka" olduğu bildirildi. Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "öncül vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

- "Sıfır vaka" stratejisi

Ülkede yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.