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Çin aşıları karıştırmayı planlıyor

Çin, aşıların etkinliğini artırmak için diğer ülkelerin aşılarıyla kendi ürettiği aşıları karıştırmayı planlıyor. Bu yöndeki çalışmalar bazı ülkelerde devam ediyor.

Çin 29.04.2021, 03:16
Çin aşıları karıştırmayı planlıyor

Çinli aşı üreticileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıların içeriğini, koruyuculuğunu artırmak amacıyla diğer ilaç firmalarının aşılarının içeriğiyle karıştırmak istediklerini açıkladı.

Pekin merkezli Sinovac ilaç firması yetkilileri, ürettikleri CoronaVac aşısının içeriğinin, diğer Kovid-19 aşılarıyla karıştırılmasına ilişkin Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nden araştırmacılarla ön görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.

Araştırmacılar, aşı içeriklerini bir araya getirme işleminin, aşıların virüse karşı etkinliğini artırabilecek yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın farklı noktalarında da Kovid-19’a karşı üretilen aşı içeriklerinin birleştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğü biliniyor.

Kaynak: AA
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#Çin #kovid19 aşısı
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