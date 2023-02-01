Çin askeri unsurları Tayvan çevresinde görünmeye devam ediyor

Bakanlığın açıklamasında, 2 SU-30, 2 J-11, 4 J-10, 6 J-16 savaş uçağı, 1 "Y-8 EW" deniz nakliye, 1 "Y-8 ASW" deniz devriye ve 2 "Y-8 ELINT" elektronik istihbarat uçağı ile "BKZ-005" ve "BKZ-007" tipi askeri dronların, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 34 askeri hava aracı ve 9 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği ifade edildi.

Uçuşlar, Çekya'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in, Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile telefonda görüşmesinin ardından geldi. Pekin, "Çin'in iç işlerine müdahale olduğu", "tek Çin ilkesini ihlal ettiği" ve "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış işaret verdiği" gerekçesiyle görüşmeyi protesto etmişti.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.