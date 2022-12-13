Çin Başbakan Yardımcısı Hu İran'da

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hu'nun Tahran ziyaretine başladığını belirtti.

Ziyaretin, Şi'nin geçen hafta ilk kez düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi ile Pekin'in Arap dünyasıyla ilişkilerini yeni bir düzeye yükselttiği döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Çin-İran ilişkilerinin "geleneksel dostluk" üzerine kurulu olduğunu ifade eden Sözcü Vang, iki ülke arasındaki "kapsamlı stratejik ortaklığı" geliştirmek ve güçlendirmek üzere anlaşma imzalandığını, anlaşmanın bu yılın başında uygulanmaya başladığını anımsattı.

Vang, Çin'in ikili ilişkileri ilerletmek üzere İran ile iletişimi ve koordinasyonu geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, "Çin, pratik işbirliğinin sağlam ve istikrarlı gelişimi için İran ile birlikte çalışmayı sürdürecek. Başbakan Yardımcısı Hu'nun ziyaretinin Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığının derinleştirilmesinde olumlu rol oynayacağına inanıyoruz." dedi.

Devlet Başkanı Şi, Riyad ziyaretinde Çin ile Suudi Arabistan arasında stratejik ortaklık anlaşmasının yanı sıra savunma, enerji ve teknoloji gibi çok sayıda işbirliği mutabakatı imzalanmıştı.

İlk kez düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi de Pekin ile Arap dünyası arasındaki diyaloğun yeni bir düzeye yükseltilmesine tanıklık etmişti.

- Tahran, zirve bildirisindeki ifadeler nedeniyle Çin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmıştı

İran, Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi sonrasında, İran'ın kontrolünde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de hakimiyet iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki olarak, Çin'in Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, zirvenin sonuç bildirisindeki Tahran'ın kontrolünde olan ve BAE'nin de hakimiyet iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarına ilişkin ifadelere işaret ederek, "İran, bu adalar üzerindeki herhangi bir iddiayı iç işlerine ve topraklarına müdahale olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Kenani, İran'ın "şiddetli memnuniyetsizliğinin" Büyükelçi'ye iletildiğini bildirmişti.