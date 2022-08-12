Çin bilimsel araştırma sayısı ve kalitesinde ABD'yi geride bıraktı

Çin'in bilimsel araştırma sayısında ve kalitesinde ABD'yi geriye bıraktığı belirlendi.

Japonya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü'nün salı paylaştığı raporda, 2018-2020'de yayımlanan çalışmalar incelendi.

En fazla makale yayımlayan Çin'i sırasıyla ABD ve Almanya izliyor.

Örneğin 2019'da Çinli uzmanlar 407 bin 181 araştırma yayımlarken ABD'li araştırmacılar 293 bin 434'te kaldı.

Çin araştırmalarının, en sık atıf yapılan yüzde 1'lik dilimdeki makalelerin yüzde 27,2'sini oluşturduğu da tespit edildi. Atıf sayısı, bilimsel bir çalışmanın özgünlüğünü ve akademideki konumunu belirleyen bir önemli bir kıstas.

Burada ABD'nin oranı yüzde 24,9 olurken üçüncü sırada yüzde 5,5'le Birleşik Krallık yer aldı.

Çinli araştırmacılar genellikle malzeme bilimi, kimya, mühendislik ve matematik alanlarında yer alırken ABD'li uzmanlar klinik tıp, fen bilimleri ve fiziğe daha çok odaklandı.

Martta yayımlanan bir araştırmada da Çin'in, etkili makalelerde Avrupa Birliği'ni 2015'te ve ABD'yi 2019'da geride bıraktığı belirlenmişti.

Japonya Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Shinichi Kuroki, "Çin, bilimsel makalelerin hem sayısı hem de kalitesi açısından en iyi ülkelerden biri" dedi ve ekledi:

Çin'in gerçek bir dünya lideri olması için uluslararası kabul görmüş araştırmalar üretmeye devam etmesi gerekecek.

Kaynak: Independent Türkçe, Nikkei, Guardian