Çin, Ciang Zımin'e vedaya hazırlanıyor

Lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden 96 yaşında hayatını kaybeden eski Çin lideri için yarın gerçekleştirilecek tören, Büyük Halk Salonu'nda yapılacak.

Şanghay'dan başkent Pekin'e getirilen Ciang'ın naaşı, bugün Babaoşan Devrim Mezarlığı'nın krematoryumunda yakıldı.

Öncesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesi'ne getirilen tabut, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve parti ileri gelenleri tarafından ziyaret edildi.

Yarın sabah yapılacak tören için ülkede ulusal matem ilan edilirken Tienanmın Meydanı'nda Çin bayrağı yarıya indirildi.

- İnternet siteleri ve mobil uygulamalar siyaha büründü

Devlete ait tüm medya organlarının internet siteleri ve mobil uygulamaları, ayrıca Meituan, Alibaba ve JingDong gibi çevrim içi alışveriş ve sipariş platformlarının kullanıcı ara yüzleri matem işareti olan siyah-beyaz renklere büründü.

Anma töreninde Ciang için 3 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Saygı duruşu sırasında tüm ülkede sirenler çalacak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, askeri kıtalarda ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek.

Çin'in Soğuk Savaş'ın bitişinin ardından dünya ekonomisiyle bütünleşme yoluna girdiği dönemin lideri olarak hatırlanan Ciang, 1980'lerin sonundan 2000'lerin başına kadar Komünist Parti Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı olarak ülkeyi yönetmişti.

Ciang, kendisinden önceki Çin lideri Dıng Şiaoping'in başlattığı reform ve dışa açılma politikalarını devam ettirmiş, "sosyalist piyasa ekonomisi" kavramıyla tamamıyla devlet kontrolündeki merkezi planlı ekonomi içinde serbest piyasaya alan açan politikaların mimarı olmuştu.