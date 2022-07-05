Çin'de 1 milyar kişinin bilgilerinin çalındığı iddiası

Kimliği bilinmeyen ve "ChinaDan" rumuzuyla bir hacker forum sitesinde siber saldırıyı duyuran kişi, 23 terabaytlık veriyi 10 bitcoin (yaklaşık 200 bin ABD doları) karşılığında satma teklifinde bulundu.

İlgili gönderide, veritabanında 1 milyar Çin vatandaşının verileriyle birkaç milyar vaka kaydı hakkında bilginin bulunduğu; bunların, kişilere ait ad, adres, doğum yeri, kimlik numarası, cep telefonu numarası ve tüm suç/vaka ayrıntılarını içerdiği iddiası yer aldı.

Ülkede kullanılan sosyal medya platformları Weibo ve WeChat'te çok sayıda kişi iddiaları konuşurken, Çinli yetkililer, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Verilerin ele geçirildiği doğrulanırsa, bu, tarihteki en büyük veri sızıntılarından biri olarak kayıtlara geçecek.