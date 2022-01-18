Çin'de 171 yeni koronavirüs vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 94, Şuçang'da ve eyalet merkezi Cıngcou'da 4'er, Tiencin şehrinde 18, Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 5, başkent Pekin ve Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 1'er yerel vaka kaydedildi.

Dün 24 saatte yurt dışı kaynaklı 44 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan COVID-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen yurt dışı kaynaklı 3 vakaya rastlandı. Çinli sağlık yetkilileri, COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 258 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 530 hastanın tedavisi sürüyor.

"Sıfır vaka" stratejisi

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.