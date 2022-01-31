Çin'de 58 koronavirüs vakası saptandı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, bu hafta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'de yerel kaynaklı 3 vaka kaydedildi. Vakaların 3'ü Fıngtay ve 1'i Çaoyang ilçelerinde görüldü.

Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 24, Tiencin'de 11, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde ve Hınan eyaletinin Rucou şehrinde birer yerel vaka belirlendi.

Yurt dışı kaynaklı 18 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 73 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

"Sıfır vaka" stratejisi

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.