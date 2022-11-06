Çin'de acı olay: 12. kattan düştü ve öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel polis birimi, 55 yaşındaki Vang soyadlı kadının 12. kattan düştüğünü, olayda cinayet şüphesinin bulunmadığını bildirdi.

Ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, kadının intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

Vang'ın birlikte yaşadığı 29 yaşındaki kızının komşularına mesajlaşma uygulamasından olayı haber vermesinin ardından, polis ve sağlık ekiplerinin kadının öldüğünü doğruladığı bildirildi.

Bir apartman sakini, 3 bloktan oluşan komplekste Vang'ın yaşadığı blokta iki kişide virüs tespit edilmesinin ardından 25 Ekim'de binanın girişinin çelik bariyerlerde kapatılıp mühürlendiğini aktardı.

Vang'ın kızı, polis ifadesinde, annesinde anksiyete bozukluğu olduğunu belirtti.

Karantina uygulaması vatandaşların psikolojik durumunu etkiliyor

Ülkede katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin yarattığı sıkıntılar, kamuoyunda eleştirilere yol açıyor.

Karantina uygulaması, gıda, ihtiyaç maddeleri ve sağlık bakımına erişimde yaşanılan sıkıntıların yanı sıra vatandaşların psikolojik durumunu da olumsuz etkiliyor.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Gansu eyaletinin merkezi Lancou'da 32 yaşındaki bir baba, karantina altındaki apartmandaki dairesinde gazlı ısıtıcıdan zehirlenen 3 yaşındaki çocuğunu hastaneye yetiştirmek için bariyerlerden atlamak zorunda kalmış, ambulans gelmediği için taksi ile hastaneye ulaştırmaya çalıştığı çocuğu yolda hayatını kaybetmişti.

Çin, Kovid-19'a karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.