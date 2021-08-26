Çin'de aşı olmayanlara kötü haber

Çinli yetkililer, aşılanmamış kişilerin Covid-19'u başka insanlara da bulaştırmaları halinde salgından sorumlu tutulacağını bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 10'dan fazla kentte yetkililer aşılanmayanlar için yeni önlemler alınacağını duyurdu.

New York Times gazetesinin aktardığına göre, son iki haftadır ülkede daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına karşı birtakım genelgeler yayınlandı.

Yetkililerin herhangi bir sağlık engeli olmadığı halde Covid-19 aşısını reddedenlere yönelik yaptırımlar uygulayacağı belirtildi.

Aşılanmayanların salgının büyümesinden "sorumlu tutulacağı" bildirilirken bu kişilerin nasıl bir cezaya çarptırılacağına ilişkin detay verilmedi.

Hubei eyaletindeki birçok kentte aşılanmayanların, vatandaşlara puan verilmesi anlamına gelen Sosyal Kredi Sistemi'ndeki puanlarının düşürülebileceği düşünülüyor.

Aşılanmayanlara işe gitmek, hastanelere ya da tren istasyonlarına giriş gibi günlük aktiviteler için yasaklar gelmesi de söz konusu.

Sağlık yetkililerine göre, Çin'de nüfusun yüzde 55'inin aşılandı. Ancak yetkililer sürü bağışıklığına ulaşabilmek için yüzde 80'lik aşı oranını hedefliyor.

Kaynak: Euronews