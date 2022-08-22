Çin'de aşırı sıcaklardan kaynaklanan orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Çin ajnsı Xinhua'nın haberine göre, yangınlardan etkilenen 1500'den fazla kişi geçici sığınaklara nakledildi.

Yangınları söndürmek için helikopterlerle müdahale edilirken, yaklaşık 5 bin asker ve sivil personel, söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Yangınlar nedeniyle can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Nüfusu 30 milyonu aşan, "eyalet" statüsünde müstakil yönetime sahip şehir, Çin'i etkisi altına alan sıcak hava dalgasının en yoğun hissedildiği bölgeler arasında yer alıyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, subtropikal yüksek basınçtan kaynaklanan sıcak hava dalgası nedeniyle 12 Ağustos'ta bu yılın ilk "kırmızı" uyarısını yayımlamıştı.

Kuzey, doğu ve iç kesimlerde son 60 yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiği sıcak hava dalgası nedeniyle Çongçing şehrinin de yer aldığı Yangzı Nehri havzasındaki ortalama su seviyesi ağustos ortalamasının yüzde 45 altına inmişti.