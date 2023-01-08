Çin'de Bahar Bayramı'nda ülke içinde 2,1 milyar seyahat yapılması bekleniyor

Çin'de Ay Takvimi'ne göre yeni yılın başladığı Bahar Bayramı tatili döneminde bu yıl ülke içinde 2,1 milyar seyahat yapılması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil dönemindeki seyahatlerin geçen yıla göre yüzde 99,5 artacağı öngörülüyor.

Kara, hava ve demir yolu yolcu sayısının Kovid-19 salgını öncesi seviyenin yüzde 70'ine ulaşması beklenirken 2,1 milyar tekil yolculuk gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl 17 Ocak-25 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 1,06 milyar seyahat gerçekleştirilmişti.

Yeni yıl ve memlekete dönüş

Çin geleneklerinde halkın yeni yıl öncesi memleketlerine dönmesine ve yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesine önem veriliyor.

"Dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak bilinen, yüz milyonlarca Çinlinin memleketlerini ziyaret ettiği yolculuklar, yeni yılı içine alan "Çuncie" adı verilen Bahar Bayramı döneminde yapılıyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, Kovid-19 salgını nedeniyle "seyahate çıkılmaması" uyarılarının yapıldığı salgın döneminde belirgin şekilde azalmıştı.

Çin, geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre bu sene 22 Ocak'ta "Kaplan Yılı"nı geride bırakarak "Tavşan Yılı"na girecek.