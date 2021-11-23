Çin'de bina çöktü: En az 4 ölü

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde 6 katlı binanın bir kısmının çökmesi sonucu en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Ganciang Yeni Bölge adı verilen, sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgede, yakındaki bir ilaç fabrikasında çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandığı bina çöktü.

Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken arama çalışmaları sürüyor.

Prefabrik döşemelerin birleştirilmesiyle yapılan binanın düşük kalitede bir yapı olduğu bildirildi.

Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.