Çin'de çöken otelde ölü sayısı 17'ye yükseldi
2018 yılında hizmet vermeye başlayan 54 odalı otel 12 Temmuz gecesi çökmüştü. Otel enkazındaki arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi.
Çin 14.07.2021, 10:55
Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye çıktı.
Ciangsu eyaletine bağlı Sucou kentinde 12 Temmuz gecesi çöken otelde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.
Sucou kent yetkilileri, enkazdan 17'si ölü olmak üzere 23 kişinin çıkarıldığını kaydetti.
Olayın ardından sağ kurtarılan 6 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, otelin neden göçtüğüne ilişkin soruşturma açılacağı bilgisini paylaştı.
54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.
AA
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü