Çin'de dijital ekonomi katlandı

Çin'de iletişim teknolojileri ve internettin yarattığı ekonomik büyüklüğün 10 yılda 1 trilyon dolar arttığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, dijital ekonominin 2012-2021 dönemindeki gelişimine ilişkin verileri açıkladı.

Yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı ekonomi, 2012'de 11 trilyon yuan (yaklaşık 1,65 trilyon dolar) iken, 2021 sonunda 45 trilyon yuan (yaklaşık 2,65 trilyon dolar) büyüklüğe ulaştı.

Dijital ekonominin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2021'de yüzde 21,6'dan 2021'de yüzde 39,8'e çıktı.

Söz konusu dönemde dijital iletişim alanındaki altyapı yatırımları, fiber-optik internet ve mobil iletişim ağlarının yaygınlaştırılması artışı destekledi.

Bakanlık, şubatta yaptığı açıklamada, ülkedeki baz istasyonu sayısının 2021 sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştığını, her 10 bin kullanıcıya 10,1 5G istasyonu düştüğünü bildirmişti. Açıklamada, bunun dünyadaki tüm altyapının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiği vurgulanmıştı.

Çin'de halen 1,7 milyon 5G baz istasyonu bulunuyor. 5G kullanıcılarının sayısının 2023'te 560 milyonu aşacağı öngörülüyor. Her 10 bin kullanıcıya düşen baz istasyonu sayısının 18'e çıkarılması hedefleniyor.

Bakanlık, büyük veri, bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonuyla bilgi teknolojilerinin enerji, sağlık, ulaştırma, eğitim ve tarımda kullanılmasını hızlandırdıklarını kaydetti.

Ülkedeki elektronik enformasyon altyapısı üreten şirketlerinin katma değerli çıktıları 2021'de önceki yıla göre yüzde 15,7 artış göstermiş, yazılım, enformasyon teknolojisi ve internet bağlantılı hizmetler sağlayan şirketlerin gelirleri de iki haneli büyüme kaydetmişti.

İnternet şirketleri üzerindeki denetim baskısı artırılmıştı

Çin'de internet şirketlerine yönelik denetimler ve düzenleyici müdahaleler, geçen yıldan itibaren artmıştı.

İnternet sektörünün son 20 yıldaki dizginsiz büyümesini "sermayenin düzensiz genişlemesi" olarak gören Çin yönetimi, internet sektöründeki denetimleri ve düzenlemeleri ilave tedbirler ve kurallarla yeni bir düzeye taşımıştı.

E-ticaret, alışveriş, mobil ulaşım ve sosyal medya hizmetleri sağlayan ve faaliyet alanlarında büyük güce ulaşan internet şirketleri, çok sayıda soruşturma ve ceza ile karşılaşmıştı.

Önce tekelcilik karşıtı düzenlemeleri ihlal gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar, sonraki aylarda siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konularına odaklanmıştı.

Yurt dışında halka arz edilen internet şirketleri hakkında soruşturmalar başlatılırken, yurt içindeki faaliyetlerine yeni kural ve kısıtlamalar getirilmişti.

Ancak 2022'de ülke içinde Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden uygulanmaya başlayan kapanma tedbirleri, Ukrayna krizi ve küresel koşulların etkisiyle ekonomide kötüye gidiş belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından internet sektörü üzerindeki baskının hafifletileceğine dair mesajlar verilmişti.