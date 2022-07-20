Çin'de doğal gaz patlaması: 4 kişi hayatını kaybetti

Ulusal medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde göçük altından çıkarılan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Dün sabah saatlerinde yaşanan patlamada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken 13 kişi de yaralandı.

Kentin kuzey banliyösü Beyçın ilçesindeki 7 katlı apartmanın yukarıdan 3 katının çökmesinin ardından doğal gaz patlaması meydana gelmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kazanın eskimiş binanın altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Tiencin'de 2015'te bir kimya deposunda meydana gelen patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti. Yapılan soruşturmada patlamanın, kimyasal maddelerin hatalı depolanması sonucu meydana geldiği anlaşılmış, yerel yetkililer ihmal nedeniyle suçlu bulunmuştu.

Çin, son 40 yıldaki hızlı ekonomik büyüme ve kentleşmenin ardından bazı konut ve sanayi bölgelerindeki eskiyen altyapıyı yenileme sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.

Şandong eyaletinin Çingdoa kentindeki limanın doğu kısmında yer altı doğal gaz borularındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 62 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz 2021'de Hubey eyaletinin Şiyan şehrinde bir marketteki doğal gaz patlamasında da 25 kişi hayatını kaybetmiş 138 kişi yaralanmıştı. Ekim 2021'de Liaoning eyaletinin merkezi Şınyang'da bir restorandaki doğal gaz patlamasında 4 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Bu yıl Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde 29 Nisan'da çöken binada ise 53 kişi yaşamını yitirmişti.