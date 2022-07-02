Çin'de gemi ikiye ayrıldı: Mürettebat kayıp

Yılın ilk tropikal fırtınasının görüldüğü Çin'in güney kıyılarında limanlar kapatıldı, bazı uçak ile tren seferleri iptal edildi. Hong Kong açıklarında bir gemi 'Chaba' adı verilen tayfun nedeniyle ikiye bölünürken, 27 gemi mürettebatından haber alınamıyor.

Hong Kong hükümeti yetkilileri, ikiye bölünen gemiden üç mürettebatın kurtarıldığını, diğerleri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kurtarılan üç kişi helikopter gelmeden öncede güvertede bulunan üç kişinin şiddetli dalgalara kapılarak denize düştüğünü ifade etti.

Mürettebattan bazılarının gemiyi terk ettiği ve sert hava koşullarının kurtarma çalışmalarını engellediği belirtildi.

Kaybolan kişi sayısının fazlalığından dolayı arama alanının genişletileceğini de belirten yetkililer, çalışmalara hava şartlarının izin vermesi durumunda gece de devam edileceğini ifade etti.

Yetkililer geminin ikiye bölündüğü bölgede rüzgarın hızının saatte 144 kilometreye ulaştığını ve dalgaların boylarının ise 10 metre yüksekliği geçtiğini ifade etti.

Güney Çin Denizi'nde oluşan tayfunun cumartesi günü Guangdong bölgesinde kıyıya ulaşacağı ve hız kaybedeceği belirtiliyor.

İki gün önce bölgeye giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'un Pekin'e devredilişinin 25. yıl kutlamalarına katıldı.

Kaynak: Euronews