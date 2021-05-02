Çin'de günlük rekor kırıldı

Çin'de yapılan Kovid-19 aşılamasında ilk kez 10 milyon sınırı aşıldı. Ülkede cuma günü toplam 11.6 milyon Kovid-19 aşısı yapıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, 30 Nisan'da yapılan aşı ile günlük rekor kırıldı. Cuma günü ülkede toplam 11.6 milyon Kovid-19 aşısı uygulandı.

Son rakamlarla birlikte ülkede 265 milyon doz Covid-19 aşısı yapılmış oldu. Böylece dünyada en fazla Covid-19 aşısı yaptıran ülke Çin oldu.

Özellikle nisan ayının son günlerinde aşılamada hızlanan Çin'de yaklaşık 5 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Euronews