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Çin'de heyelan

Çin'in Tianquan bölgesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çin 26.09.2021, 13:16
Çin'de heyelan

Çin'in güneybatısındaki Tianquan bölgesinde, yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

ANI News'in haberine göre, Tianquan bölgesi Sichuan şehrinde etkili olan yoğun yağışlar, çamur haline gelen arazide toprak kaymasına neden oldu.

Heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgede 10'dan fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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#Çin #heyelan #Tianquan
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