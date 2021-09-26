Çin'de heyelan
Çin'in Tianquan bölgesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Çin 26.09.2021, 13:16
Çin'in güneybatısındaki Tianquan bölgesinde, yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
ANI News'in haberine göre, Tianquan bölgesi Sichuan şehrinde etkili olan yoğun yağışlar, çamur haline gelen arazide toprak kaymasına neden oldu.
Heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgede 10'dan fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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