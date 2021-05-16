Çin'de iki kasırga birden: 10 kişi öldü

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan çifte kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı.

Kasırga nedeniyle 27 ev yıkılıp 130 evin büyük çaplı hasar gördüğü Vuhan'da hızı saatte 86 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle 6 kişi öldü, 218 kişi de yaralandı.

Elektrik şebekelerinde hasar oluşan şehirde yaklaşık 26 bin 600 haneye elektrik hizmeti verilemiyor.

Yetkililer, Şıngzı'yı vuran diğer kasırganın ise burada 4 kişinin ölümüne, 149 kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu.

Şıngzı'da çok sayıda fabrika hasar görürken büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kasırganın vurduğu her iki bölgede de acil durum ekipleri arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışmalarına başladı.

Kaynak: Euronews