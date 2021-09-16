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Çin'de inanılmaz rakam: 1 milyarı geçti

Dünya genelinde en fazla Kovid-19 aşısı uygulayan ülkeler sıralamasında açık ara önde olan Çin'de iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti.

Çin 16.09.2021, 20:02
Çin'de inanılmaz rakam: 1 milyarı geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin yaptığı açıklamada, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de iki doz Kovid-19 aşısı uygulananların sayısının 1 milyarı geçtiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada, Çin'de toplamda 2 milyar 160 milyondan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı ve 1 milyardan fazla kişiye iki doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bilgisini paylaştı.

Güncel aşılama rakamlarına göre, 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede aşılamaya uygun vatandaşların yaklaşık yüzde 72’si Kovid-19 salgınına karşı iki doz aşısını yaptırdı.

Kaynak: AA
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