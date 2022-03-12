Çin'de koronavirüs salgınında son durum

Çin ana karasında son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Günlük vaka sayısı ana karada iki yılı aşkın sürede en yüksek seviyeye ulaştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 476'sı yurt içi kaynaklı 588 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 159 vakanın görüldüğü Şandong ve 134 vaka ile Cilin eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 112 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı gerçekleşmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 113 bin 528 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölgenin eyalet ve şehirlerinde salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 98 ölüm daha kayıtlara geçti.

18 bin 888 vakanın sağlık kurumlarınca yapılan PCR testlerinde, 10 bin 493 vakanın ise halka dağıtılan hızlı tanı kitleriyle yapılan antijen testlerinde ortaya çıktığı bildirildi.

Kentte günlük vaka sayısı önceki gün 58 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da salgında bugüne dek 646 bin 700 vaka kaydedildi, 3 bin 444 kişi yaşamını yitirdi. 634 bin 24 aktif vakanın olduğu kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek ağırlaşıyor.