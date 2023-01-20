Çin'de Kovid-19 vakalarının artması için bir sebep daha: Bahar Bayramı tatili

Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity'nin bugün yayımladığı raporda, Çin'de 22 Ocak'taki yeni yıl kutlamasının öncesi ve sonrasının kapsayan iki haftalık dönemde, vaka sayısının ülke genelinde yeniden yükselişe geçeceği tahmininde bulundu.

Raporda, büyük şehirlerde çalışan göçmen işçilerin ailelerini memleketlerini ziyaret ettiği tatil döneminde, küçük ve orta ölçekli şehirler ile taşra yerleşimlerindeki yayılmanın yeni bir salgın dalgasına yol açmasının beklendiği bildirildi.

13-27 Ocak tarihlerini kapsayan iki haftalık dönemde günlük vaka sayısının 4,8 milyona kadar çıkacağı, bu sürede 62 milyon yeni vaka görüleceği öngörüsüne yer verilen raporda, günlük ölüm sayısının ise 36 bine kadar çıkabileceği kaydedildi.

Şirket, Çin'deki Kovid-19 salgınında 1 Aralık 2022'den bugüne dek 112 milyon vaka görüldüğünü, bu sürede 708 bin kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor.

Çinli sağlık yetkilileri büyük çaplı yayılma beklemiyor

Çinli sağlık yetkilileri ise büyük şehirlerdeki salgın dalgasının halihazırda tepe noktasını geride bıraktığını vurgulayarak Bahar Bayramı seyahatlerinin bazı bölgelerde, özellikle uzak ve kırsal yerleşimlerde küçük çaplı salgınlara yol açabileceğini fakat büyük çaplı bir yayılmanın beklenmediğini dile getirdi.

Pekin, Şanghay, Guangcou ve Çongçing gibi büyük şehirlerin yanı sıra Hınan, Siçuan ve Ciangsu gibi kalabalık nüfuslu bazı eyaletlerdeki yerel sağlık yetkilileri, salgında tepe noktasının aşıldığını bildirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu Acil Durum Direktörü Guo Yanhong, soğuk algınlığı şikayetiyle hastane ve kliniklere başvuran hasta sayısının ülke genelinde 23 Aralık 2022'de en üst seviyeye ulaştığını, o tarihten 17 Ocak'a kadar geçen sürede ise hasta sayısının yüzde 94 azaldığını belirtti.

Hastanelerin acil bakım birimlerine başvuran hasta sayısının 2 Ocak'ta, ağır hasta sayısının ise 5 Ocak'ta en üst seviyeye ulaştığını ifade eden Guo, o tarihten 17 Ocak'a kadar geçen sürede acil başvurularının yüzde 44, ağır hasta sayısının ise yüzde 44,3 azaldığını kaydetti.

Uzak kırsal bölgelerde zorluklar olabilir

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Baş Epidemiyologu Zıng Guang da "Acil hasta ve ağır vaka sayılarının azalmasıyla hastaneler yatak ve personel açığının yaşandığı en zor dönemi atlattı. Şimdi salgın dalgasının inişe geçtiğini görüyoruz." dedi.

Büyük şehirlerin yüzde 80'inin salgının tepe noktasını geride bıraktığını ifade eden Zıng, Bahar Bayramı döneminde uzak kırsal bölgelerde vaka sayılarının er ya da geç artacağını, bunun zorluklara yol açabileceğini vurguladı.

Çin'de Kovid-19 salgının başından beri uyguladığı, "sıfır vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin geçen ayın başında aniden kaldırılmıştı. Tedbirlerin kaldırılmasıyla vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.