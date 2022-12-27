Çin'de Kovid-19 yeniden patlak verdi: Yeni varyant hakkında 5 bilgi

Kovid-19’un son derece bulaşıcı Omikron varyantının yeni bir alt versiyonu, Çin'deki mevcut yeni koronavirüs enfeksiyonlarına yol açıyor.



Çin şu anda "BF.7" varyantı nedeniyle enfeksiyonlarda benzeri görülmemiş bir artışa tanık oluyor ve artış, ülke çapında benzeri görülmemiş bir protesto dalgasından sonra Çin'in "sıfır Kovid" politikasını gevşetmesinin ardından yaşandı. Tahminler, durumun kış aylarında daha da kötüleşmesinin beklendiğini gösteriyor.



Zewail City’den Virolog Prof. Dr. Muhammed Al-Hadidi’nin Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada “Bu değişkenin tam adı “BA.5.2.1.7” olmakla birlikte “BF.7” olarak bilinir ve orijinal bir değişkenden böyle bir değişkenin ortaya çıkması garip değil aksine virüslerin evrimi esnasında görülen olağan bir durum” dedi.



Kovid-19 virüsü de ilk kez 2019 yılında ortaya çıktığından beri herhangi bir virüs gibi evrim geçirdi ve bu virüs gelişirken bazı değişik mutasyonlarla Alfa, Delta ve Omikron gibi varyantlar ortaya çıktı. Bu varyantlar ayrıca mutasyonlardan geçti ve bunun sonucunda yan varyantlar oluştu.



Al-Hadidi'nin kaydettiğine göre, delta varyantının 200'e yakın alt varyantı var ve Omikron varyantı, (BF.7) varyantı da dahil olmak üzere hala alt varyantlar üretiyor. Bu varyant hakkında bilmeniz gereken ilk şey, Çin'deki Koronavirüs vakalarındaki önemli artışı açıklayan yüksek bulaşı özelliği. Bu varyant esas olarak Çin'deki artışı tetiklese de Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Almanya, Fransa ve Hindistan'da da görüldü.



Çinli uzmanlar, bunun önceki koronavirüs varyantlarından daha bulaşıcı olduğunu ve Pekin'de vaka sayısında önemli bir artışa neden olan ana varyant olduğunu söylüyor. 21 Aralık’ta Çin Komünist Partisi'nin gayri resmi yayın organı Global Times, Pekin'deki Xiaotangshan Hastanesinde bir virüs uzmanı olan Li Tongzing'in, “bu varyant için üreme sayısının (R0) 10 ile 18 arasında olduğunu, yani enfekte bir kişinin 18 kişiye bulaştırabileceği anlamına geldiğini” söylediğini aktardı. Bu, enfekte bir kişinin 5 ila 6 kişiye bulaştırabileceği Delta varyantına göre çok büyük bir rakam.



Söz konusu gazetenin aktardığına göre Tongxing, "Önceden keşfedilen diğer Omikron varyantları BA.1, BA.2 ve BA.5 ile karşılaştırıldığında, varyant BF.7 daha fazla bağışıklıktan kaçma kabiliyetine, daha kısa bir kuluçka süresine ve daha hızlı iletim hızına sahip" dedi.



Varyant BF.7 yüksek bulaşma riskine sahip olsa da semptomları Omikron’un önceki alt varyantlarında görülen öksürük, boğaz ağrısı, kusma ve ishal ile benzer. Bu da varyantla ilgili Global Times’ta bahsedilen üçüncü bilgi. Araştırma raporları ve makaleler, 13 Aralık'ta The Conversation'da yayınladığı bir makalede, Dr. Menal Muhammed tarafından bildirilen dördüncü bilgi de dahil olmak üzere, bu değişken hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermekte. Muhammed, Westminster Üniversitesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Kıdemli Öğretim Görevlisi.



Dr. Menal Muhammed, yeni alt varyant hakkında şunları söyledi: “Bu yeni alt varyant, virüsün, hücrelere girmesine izin veren bir özellik olan (spike) proteininde ve aynı zamanda nükleotid dizisinde (deoksiribonükleik asit yapımında temel bir birim) bir değişikliğe sahip. Bu da diğer alt versiyonlardan farklı davranmasına neden olabilir.”



Westminster Üniversitesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Muhammed, varyant ile ilgili beşinci olarak şu bilgiyi verdi: “Bu mutasyonlar varyanta bazı bağışıklıktan kaçma yetenekleri veriyor, bu da bir aşı veya önceki enfeksiyon tarafından oluşturulan bağışıklıktan kaçabileceği anlamına geliyor.” ABD’deki Rush Üniversitesi'nde biyokimya ve farmakoloji profesörü olan Kalibada Pahan'ın Şarku’l Avsat’a yaptığı özel açıklamalarda belirttiğine göre, “Endişe uyandıran bir varyant ile karşı karşıya olduğumuzu gösteren bu beş bilgiye rağmen varyant, ortaya çıktığı diğer ülkelerde, Çin'de gösterdiği kadar etki göstermedi.”



Pahan, varyantın Çin'deki ciddi etkisinin, insanlar arasındaki aşılamanın veya bağışıklığın düşük olmasından kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, zayıf aşılama ve daha az enfeksiyon nedeniyle Çin'deki düşük bağışıklık seviyesinin, BF.7 varyantın yüksek üreme oranının nedeni olabileceğini kaydediyor.



Ona göre üreme oranlarını düşürmeye çalışmanın çözümü, bir yandan Çin aşıları dışındaki aşıları benimserken aşılama oranlarını artırmak. Çünkü çalışmalar, Çin aşılarının daha az etkili olduğunu ortaya koydu.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın geçtiğimiz Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, ABD’nin Çin'e modern aşılar sağlayarak destek vermeyi teklif ettiğini, ancak Çin'in bu teklif ile ilgili yorumu üstü kapalı bir şekilde reddettiğini, kaydetti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, çarşamba günü rutin bir basın toplantısında şunları söyledi: "Çin'in ABD'den gelen aşı teklifini kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, Çin'deki toplam ilaç, aşı ve test kiti mevcudiyetinin talebi karşılayabileceğini söyledim."