Çin'de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komitesinden yapılan açıklamada, Fan'ın, "parti disiplini ve kanunlara yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu şüphesiyle soruşturulduğu" belirtildi.

Açıklamada, iddialara dair detay verilmezken komite soruşturmalarında "disiplin ihlali" ve "kanun dışı davranış" ifadeleri, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

PBoC'nin 6 başkan yardımcısından biri olan 58 yaşındaki Fan, son yıllarda dijital yuan ve mobil ödemle sistemleri finans teknolojileri alanındaki atılımlara öncülük eden isimlerden biri olarak biliniyordu.

Fan Yifey, ÇKP'nin geçen ay yapılan 20. Ulusal Kongresi'nin ardından hakkında soruşturma başlatılan ilk üst düzey yetkili oldu.

Şi'den yolsuzluk soruşturmalarının süreceği sinyali

Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping, Kongrenin açılışında sunduğu çalışma raporunda iş dünyası ile bağları olan parti kadrolarının ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek, yolsuzluk soruşturmalarının süreceğinin sinyalini vermişti.

Şi, raporda "Önde gelen konumlardaki parti kadrolarının çıkar gruplarının ve güçlü hiziplerin sözcüleri ve ajanları haline gelerek iş dünyasıyla suç birliği yapmasına 'Dur' demeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Yolsuzlukla mücadele, Şi’nin 10 yıllık iktidarında en önem verdiği sorunların başında yer almış, bu dönemde onlarca üst düzey yetkili, yolsuzluk soruşturmalarıyla görevden alınmıştı.

Soruşturmalar, Şi’nin Çin kamuoyu nezdinde itibarını artırırken soruşturmaları parti içinde kendisine rakip gördüğü veya kendi çizgisine uymadığını düşündüğü kişileri elemek için kullandığı eleştirileri yapılmıştı.