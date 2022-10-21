Çin'de milyonlarca kişi karantinada

13 milyon nüfuslu Şian'da bir hafta sürecek tam kapanma başladı.

Zhengzhou’daki dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden birinin fabrikasından da salgın önlemleri nedeniyle yemekhaneler kapatıldı.

Başkent Pekin'de vakaların çıktığı semtlerde kısmi karantina uygulanıyor. Koronavirüs testleri de hayatın rutin parçası halinde.

Pekin'de süren Komünist Parti Kongresi'nin katılımcılarına da günde iki kez koronavirüs testi yapılıyor.

Çin'de vaka sayılarındaki artışa rağmen uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında düşük seyrediyor.

Ancak Sıfır Vaka politikası olarak bilinen uygulamalar vaka sayıları az da olsa karantina önlemlerinin uygulanmasını içeriyor.