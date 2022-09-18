Çin'de otobüs devrildi, 27 kişi hayatını kaybetti
Ülkenin güneybatısında bir otoyolda otobüsün devrildiği kazada 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Çin 18.09.2022, 12:34
Ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrinin Sandu bölgesinde günün erken saatlerinde gerçekleşen kazada, 47 kişiyi taşıyan otobüs devrildi.
Polis yaptığı kısa yazılı açıklamada, kazada otobüste bulunan 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yaralıların tedavi altına alındığı aktarılırken, kazaya ilişkin detaylara yer verilmedi.
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