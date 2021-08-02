Çin'de sel nedeniyle ölenlerin sayısı 302'ye çıktı
Hınan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle yaşanan sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 302'ye yükseldiği aktarıldı.
Çin 02.08.2021, 13:42
Xinhua'nın haberine göre, Hınan eyaleti hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, seller nedeniyle Cıngcou kentinde 292 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Eyalet genelinde seller nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 99'dan 302'ye çıktığının kaydedildiği açıklamada, sellerde kaybolan 50 kişinin de arandığı bildirildi.
Hınan'da, 17 Temmuz'dan itibaren belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.
Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, 14 kişi yaşamını yitirmişti.
AA
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