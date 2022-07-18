Çin'de seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Çin'de aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi tehlikeli bölgelerden tahliye edildi.
Çin 18.07.2022, 08:22
Çin devlet medyası, ülkenin güneybatı ve kuzeybatı bölgelerindeki sellerde en az 12 kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin zarar gördüğünü duyurdu.
Sıçuan'da en az 6 kişi ölürken 12 kişinin kaybolduğu açıklandı. Bölgeden 1300 kişi tahliye edildi.
Longnan'da da 6 kişi öldü, 3 bin kişi tahliye edildi. Selden en çok etkilenen bölgeye 1,5 günde 98,9 milimetrelik yağış düştü. Bunun, temmuz ayı ortalamasının neredeyse 2 katı olduğu bilgisi verildi.
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