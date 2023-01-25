Çin'de sıcaklık rekor seviyede düştü: Eksi 53 derece

Çin'de Ulusal Meteoroloji Merkezinden (NMC) yapılan açıklamaya göre, Ay takviminde yeni yılın ilk günü olan 22 Ocak'ta, ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinin Mohı şehrinde sıfırın altında 53 derece ölçülen hava sıcaklığı, "bugüne dek görülen en düşük değer" oldu.

Çin'de bundan önceki düşük sıcaklık rekoru, 1969'da sıfırın altında 52,3 derece ölçülmüştü.

Bu sabah, başkent Pekin'de sıfırın altında 22,4 derece, kuzeydeki Lioning eyaletinin merkezi Şınyang'da ise sıfırın altında 23,8 derece ölçülen sıcaklıklar, her iki şehirde görülen en düşük değerler olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklık değerleri mevsim normallerinden 8 ila 12 derece düşük seyrediyor

Öte yandan tatil döneminde başta Guangcou, Şanghay ve Tiencin olmak üzere 20'ye yakın büyük şehir ve eyalet merkezinde kış aylarının en düşük sıcaklıkları tespit edildi.

Normalde kış aylarının ılık geçtiği Çin'in doğu ve güneydoğu bölgelerinde de sıcaklık değerleri mevsim normallerinden 8 ila 12 derece düşük seyrediyor.

Kuzeydeki Cilin eyaletinde, bu hafta sıcaklık 16 derece kadar azalırken, Ocak 2022'de sıcaklığın 3 ila 14 derece ölçüldüğü batıdaki Yünnan eyaletinde bugün sıcaklık 0 dereceye kadar indi.

Soğuk hava dalgasının bugünden itibaren ülkeyi terk edeceği bildirilirken, iç ve doğu bölgelerin bir hafta daha soğukların etkisini hissedeceği tahmin ediliyor.

Çin'de Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı dolayısıyla 21 Ocak'ta başlayan resmi tatil, 27 Ocak'a kadar sürecek.