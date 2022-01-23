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Çin'de şiddetli deprem

Çinghay eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem olduğu aktarıldı.

Çin 23.01.2022, 16:32
Çin'de şiddetli deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaleti 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Delinga şehrinin 119 kilometre dışında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerin 8 kilometre altında kaydedilen depremin merkez üssü çevresinde kalabalık yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadı.

Çinghay eyaletinde, 7 Ocak'ta Mınyüen Hui Özerk İli'nde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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#Çin #deprem
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