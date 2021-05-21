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Çin'de şiddetli deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin 21.05.2021, 21:57 21.05.2021, 22:24
Çin'de şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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#Çin #deprem
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