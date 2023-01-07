Çin'de sivil hava taşımacılığı 2022'de Kovid-19 salgını öncesine göre yüzde 57 azaldı

Xinhua'nın haberine göre, Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Song Çiyong, geçen yıl toplam yolcu ve kargo taşımacılığının, salgın öncesinin yüzde 43'üne ulaştığını bildirdi.

Yıl boyunca 250 milyon yolcu ve 6,08 milyon ton kargo taşınırken taşıma kapasitesi, salgın öncesine göre yüzde 57 azaldı.

Song, hava taşımacılığının 2023'te salgın öncesi seviyenin yüzde 75'ine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

2022'de 8 yeni havalimanının inşa edildiğini veya yerinin değiştirildiğini ifade eden Song, kargo hizmeti veren havalimanı sayısının 254'e, genel amaçlı havalimanı sayısının ise 399'a çıktığını kaydetti.

Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de vizeleri iptal eden, sınırlarını kapatan ve uçuşlara sınırlama getiren Çin'de salgın boyunca uluslararası sivil hava taşımacılığı büyük oranda gerilemişti. Kısıtlama nedeniyle halen Çin'de uluslararası uçuşların sayısı salgın öncesinin yüzde 8'i seviyesine kadar gerilemişti.

Pekin yönetimi, salgının üçüncü yılı biterken Kovid-19 politikasındaki ani yön değişikliğiyle sınırlarını yeniden açma kararı almıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Çin Sivil Havacılık İdaresi de 29 Aralık'ta salgın nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarına son verileceğini bildirmişti.