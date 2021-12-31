Çin'de son 24 saatte 166 vaka görüldü

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 165'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

Diğer yerel kaynaklı vaka ise Şansi eyaletinde görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 29 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Öte yandan son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, tamamı yurt dışı kaynaklı 29 vaka tespit edildi.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

- 13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Son 24 saatte 165 vakanın kaydedildiği Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 1282'ye ulaştı. Numunelerde yapılan incelemelerde, vakaların Kovid-19'unun Delta varyantını taşıdığı, hastalığın yurt dışı kaynaklı aynı vakadan yayıldığı tespit edilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 83 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 714 hastanın tedavisi sürüyor.